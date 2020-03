Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Nelu Tataru a confirmat ca in Romania sunt 31 de persoane confirmate cu noul coronavirus. “Nu ducem lipsa nici de kit-uri, nici de profesioniști”, a subliniat Tataru. Totodata, oficialul din Ministerul Sanatații a explicat ca s-a intrat in scenariul 2, stabilit de la 26 pana la 100…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, in Romania, la un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara, care au venit din Italia, au anunțat responsabilii guvernamentali. Pana acum au fost confirmate 3 cazuri in Romania, primul fiind al barbatului din Gorj. Secretarul…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a anuntat, miercuri seara, confirmarea primului caz de infectie cu coronavirusul COVID-19 din Romania, fiind vorba de un pacient din Gorj, aflat in acest moment in carantina. „Da, putem confirma, exista diagnosticul virusologic pozitiv realizat…

- ​Una dintre cele 25 de Ordonanțe de Urgența aprobate saptamâna trecuta se refera la modificarea Legii Petrolului. Însa aceasta nu a fost înca publicata în Monitorul Oficial fiindca are nevoie de avizul Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), potrivit informațiilor HotNews.ro.…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi in valoare de peste 1,49 milioane de lei pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare si de siguranta a alimentelor, in urma controalelor efectuate in ultima luna, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru…

- Piața imobiliara din Romania a avut un an relativ bun. Ultimul raport din 2019, realizat de compania de consultanța imobiliara Colliers International, arata ca piața a evoluat mai bine decat așteptarile inițiale pe mai multe segmente. 1. Contextul macroeconomic: La inceputul acestui an, scenariul nostru…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, vineri, ca veniturile totale din comunicatii electronice au ramas constante in prima jumatatea a acestui an, iar piata din Romania se mentine la venituri de 8,1 miliarde lei (1,7 miliarde euro), anunța news.ro.”Piata…