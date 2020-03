Stiri pe aceeasi tema

- Secretar de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru a declarat la Medika TV ca Romania se pregatește pentru scenariul 4 in pandemia de coronavirus, scenariu care se activeaza de la 2.001 bolnavi de coronavirus in sus.„Autoritațile se pregatesc și in contextul starii de urgența, dar pregatim…

- PREVENTIE… Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, dr. Nelu Tataru a explicat, ca Romania este in scenariul 2 al epidemiei de coronavirus, respectiv 26-100 de persoane infectate, in care preventia este in continuare extrem de importanta. Scenariul presupune transmitere in comunitate, adica infectarea…

- Autoritațile vor extinde, de miercuri dimineața, lista zonelor roșii pentru a include nordul Franței și Madridul, unde au fost inregistrate multe cazuri de coronavirus. Anunțul a fost facut de secretarul de stat din Ministerul Sanatații roman, Nelu Tataru, noteaza digi24.ro.

- Cel mai recent bilant al coronavirusului arata ca sunt 25 de cazuri inregistrate in Romania, opt dintre cazuri fiind localizate in Bucuresti. Confirmarea unui nou caz va declansa un nou scenariu dupa care se vor ghida autoritatile.Aparitia unui nou caz de coronavirus in Romania va conduce la activarea…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri e coronavirus in Romania. Este vorba e un barbat de 45 de ani din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat au anunțat cele doua noi cazuri…

- Nou posibil caz de coronavirus in Romania! O femeie intoarsa recent din Veneția este suspecta ca ar fi infectata cu coronavirus, anunța Digi24, care citeaza surse. Autoritațile vor face un anunț cu privire la acest subiect. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat…

- Romania nu s-a confruntat cu un caz de coronavirus pana acum, deși zvonuri apar zilnic. Autoritațile au infirmat toate cazurile in care au fost alertate și continua campania de informare a populației privind masurile de protecție care trebuie luate.Coronavirusul nu a ajuns in Romania, anunța autoritațile.…

- "Toate cele 13 persoane de la Gorj au test negativ coronavirus. Mai sunt in lucru alte 19 teste. Azi s-a emis ordinul de carantina. Ordinul spune ca toate persoanele care vin din zone inchise, vase de croaziera, sunt puse in carantina. 14 zile vor fi zile in care, la intrarea in carantina, vor fi testați,…