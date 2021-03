Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații Andreea Moldovan trage un semnal de alarma privind testarea copiilor in școli pentru COVID. Ea a spus azi la RFI ca elevii trebuie testați acolo unde exista suspiciuni de Covid-19, pentru ca altfel se poate ajunge in situații tragice. „Aș vrea sa mai fac…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații Andreea Moldovan a tras un semnal de alarma, intr-o intervenție la RFI, afirmand ca elevii din școli trebuie testați acolo unde exista suspiciuni de Covid-19.„Aș vrea sa mai fac un apel suplimentar la școli, pentru ca am avut situația nepoțelei mele. Este…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține ca este necesara testarea elevilor acolo unde exista suspiciuni de Covid-19. „Neaplicarea ordinului duce la niște situații absolut tragice pentru copii și pentru familiile acestora”, a spus ea. Secretarul de stat din Ministerul…

- Sercretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține ca Romania s-ar putea confrunta cu un nou val – cel de-al treilea – al pandemiei, odata cu raspandirea celor doua noi tulpini – cea britanica și cea sud-africana. Cel de-al treilea val ar putea aparea la finalul lunii martie. „Tulpina…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a vorbit duminica seara, la Digi24, despre valul trei al pandemiei de COVID-19 in Romania și despre tulpinile din Marea Britanie și Africa. Ea susține ca noile tulpini ale COVID-19 ar putea alimenta un alt val. Fostul director medical al…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a declarat miercuri ca a elaborat deja un document, impreuna cu specialiștii din INSP și cu medici, care propune modificarea indicatorilor in funcție de care este calculata rata de incidența. In funcție de aceasta cifra sunt stabilite restricțiile…

- Ziarul Unirea Elevii din școli ar putea fi testați impotriva COVID-19. Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații: „Avem in vedere teste rapide antigen in școli” Secretarul de stat, Andreea Moldovan, in Ministerul Sanatații, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa faptul ca ministerul…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat cum se va face testarea COVID-19 in școli, in contexrtul in care autoritațile vor redeschide școlile pe 8 februarie. “Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacti. La…