- Secretarul de stat in Ministerul Economiei Catalin Bulf a fost implicat intr-un accident rutier. Mașina in care se afla demnitarul ar fi fost lovita de un alt autoturism din trafic. Trei persoane aflate in acel autoturism au fost raniți și au ajuns la spital. In schimb, secretarul de stat s-a ales doar…

- Un adolescent a ajuns azi la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta a intrat cu motocicleta pe care o conducea intr-un autoturism parcat. Un accident rutier a avut loc in aceasta dupamasa in localitatea Dumitra, pe DN 17C. Un adolescent care circula cu motocicleta a lovit din…

- O tanara din Parva, ce abia implinise 19 ani, a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina intr-un copac. Fata a ramas blocata in mașina, iar dupa extragerea ei din autoturism a fost transportata la spital. Accidentul a avut loc dupa miezul nopții. Puțin dupa ora 00.00, polițiștii și echipajele…

- De ultima ora! Accident cumplit in Maramureș.Doua persoane incarcerate in urma impactului. O mașina facuta praf Update: Azi, la ora 14:28, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Faget din oraș. Polițiștii ajunși la fața…

- Duminica, la ora 14:28, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Faget din oraș, informeaza IPJ Maramureș. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca un autoturism condus de un barbat de 62 de ani din județul Salaj…

- Ziarul Unirea Accident rutier in Poiana Ampoiului: O caruța a fost acroșata de un autoturism la intrarea pe un drum principal. Caruțașul a ajuns la spital Polițiștii din Zlatna au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe raza localitații Poiana Ampoiului. Un barbat din Poiana Ampoiului,…

- Joi seara, In jurul orei 20, polițiștii din Ulmeni au intervenit la un accident rutier produs intre localitațile Ardusat și Colțirea. ”Polițiștii ajunși la fața locului au identificat un barbat de 61 de ani, șoferul unui autoturism care, intr-o curba, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat intr-un…

- Un microbuz in care se aflau șapte pasageri a fost implicat, joi dimineața, intr-un accident pe un drum comunal din localitatea Sabareni, județul Giurgiu. Trei persoane au fost ranite. Potrivit ISU Giurgiu, accidentul a avut loc joi dimineața pe DC 143, in localitatea Sabareni. In accident au fost implicate…