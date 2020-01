Secretar de stat, dosar penal pentru refuz de prelevare de mostre biologice, după ce a provocat un accident (surse) Politistii timisoreni au intocmit, vineri, dosar penal pe numele unui barbat care a lovit o masina, intr-o parcare din Timisoara, iar la venirea agentilor de circulatie, a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest, dar si sa i se recolteze probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei.



"Un barbat de 56 de ani a lovit o masina aflata intr-o parcare de pe strada Behelei, producand pagube materiale. La sosirea echipajelor de politie, barbatul a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest, totodata refuzand si sa i se recolteze probe de sange. Astfel, politistii au intocmit dosar penal… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

