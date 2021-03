Discutiile din Alaska dintre sefii diplomatiilor chineza si americana au fost „dure si directe”, asa cum era de asteptat, a declarat vineri consilierul prezidential american Jake Sullivan dupa doua zile de intalniri, noteaza AFP. In pofida tensiunilor, „am reusit, de asemenea, sa fim in masura sa purtam o conversatie foarte sincera in cursul acestor numeroase ore de reuniune pe o ordine de zi exhaustiva”, a subliniat in fata presei secretarul de stat american, Antony Blinken. Responsabilii chinezi au parasit intrunirea fara sa faca declaratii. In deschiderea primei intalniri dintre cele doua puteri…