- Unii romani din strainatate vin in țara doar ca sa se vaccineze anti-COVID, a declarat secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, Oana Ursache. Un prim centru de vaccinare va fi deschis in Vama Nadlac II, insa nu se știe cand va fi funcțional. „Am fost la Nadlac sa vad locul in care va fi amplasat…

- Zeci de persoane din strainatate trec in fiecare zi granița pentru a se vaccina in Romania, la Arad. Cei mai mulți sunt romani stabiliți in Europa care vin in țara pentru rezolvarea diverselor probleme și profita de faptul ca aici se pot vaccina fara programare.

- Primul centru de vaccinare drive thru din Timișoara s-a deschis oficial vineri dimineața, in prezența ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, și a autoritaților locale. Oricine se va putea vaccina cu ser de la Pfizer, doar cu buletinul, timp de trei luni, in parcarea mallului din Calea Șagului. Programul…

- La Deva, Cluj, Arad și in București s-a putut, la Timișoara inca nu. Autoritațile nu au ales locul in care va fi amenajat un centru de vaccinare drive-thru, unde oamenii vor putea fi imunizați direct in mașina. Sunt luate in calcul doua locații, parcarea de langa stadion și o parcare de la un mall.

- Secretarul de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, Oana Ursache, a avut, sambata, la Suceava, o intalnire cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Neculai Barba, pe tema unor proiecte care vizeaza diaspora. La discuții a participat și senatorul USR-PLUS de Suceava, ...

- Impreuna cu colegii mei din Comisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, am participat la o intalnire cu Oana Ursache, secretar de stat in Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. Am discutat despre mai multe proiecte precum Muzeul on-line al Diasporei, Diaspora HUB, DRP-…