- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri seara, pentru AGERPRES, ca il va demite pe Valeriu Lupu, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor pe numele caruia ar fi fost deschis dosar penal in urma unui accident rutier in care a fost implicat la Timisoara. Politistii timisoreni au intocmit, vineri,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, ca a decis sa il demita pe Valeriu Lupu, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, cercetat penal dupa ce a avariat o mașina și a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, dar și prelevarea de probe biologice.„Am decis sa il…

