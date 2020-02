Seco Dubravko, iubitul care a desfigurat-o pe Daniela Crudu, nu regretă nimic. Declaraţiile croatului: "Nu i se pare gravă situaţia" Absolut cutremurator este faptul ca lui Seco Dubravko nu i se pare grava aceasta situatie pe care a provocat-o. Croatul a vorbit cu sora brunetei și nu este deloc ingrijorat de cele intamplate. "Mi-a spus ca, daca Daniela are nevoie de ceva, sa-l sune. Lui nu i se pare grava situația", a declarat Ana, sora fostei asistente TV.

Vedeta a ajuns sa fie de nerecunoscut din cauza loviturilor in fața pe care le-a primit. In urma acestei batai, Daniela Crudu s-a ales cu piramida nazala fisurata și cu mai multe vanatai la nivelul feței. Cine este Sego Dubravko, croatul care a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Cine este Sego Dubravko, croatul care a…

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca in varianta in care PNL si Alianta USR PLUS nu vor stabili candidati unici in marile orase exista riscul sa castige reprezentantii PSD si a apreciat ca in cazul Capitalei acest lucru ar reprezenta "o catastrofa". "Majoritatea primarilor vor ramane…

- (foto: Pexels) Jumatate de milion de lucratori croati au disparut de pe piata muncii in ultimul deceniu, incepand cu 2008, a scris la 15 ianuarie 2020 cel mai important cotidian economic din Zagreb, „Poslovni Dnevnik”. Daca nu vor fi adusi urgent muncitori straini, in actuala criza demografica, Croatia…

- Iata cum arata previziunile Nostradamus 2020! Razboi Mare in Orientul Mijlociu? "Armele razboiului se vor vedea pe cer. In acel an si cei mai sfinti oameni vor deveni dusmani. Vor incerca sa suprime pe nedrept legile sacre, iar credinciosii vor muri in razboi sau din cauza socului!" ar fi…

- Rusia, Belgia si Canada au castigat primele intalniri programate luni la Madrid, in cadrul Cupei Davis, traditionala competitie masculina de tenis pe echipe, care se disputa incepand din acest an dupa un nou format. Rusia a dispus cu 3-0 de Croatia, in Grupa B, Belgia s-a impus cu 2-1…