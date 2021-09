Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce deputatul USR Catalin Drula a demisionat de la conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, un al apropiat de al sau a plecat din Palatul CFR. Directorul general al CFR Calatori, Ovidiu Vizante, a demisionat din functie ieri pe motiv ca, in situatia actuala, generata de instabilitate…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova La propunerea Comisiei Europene, 2021 a fost declarat Anul European al Cailor Ferate. Din pacate, Romania se afla inca pe ultimele locuri in Uniunea Europeana in privința infrastructurii feroviare, a transportului feroviar de calatori și a celui de marfa. Transpunem…

- Econtext va prezinta, in exclusivitate, evolutia numarului de angajati din cele mai importante 20 de companii de stat din Romania. Mai exact, evolutia numarului de salariati in ultimii cinci ani. Iar cele 20 de companii sunt: CFR Marfa, Romsilva, CFR...

- Circulatia feroviara pentru trenurile de calatori si de marfa, intre statiile Mintia-Branisca, pe firul II, a fost redeschisa joi, la ora 21:48, cu restrictii viteza, dupa ce a fost oprita timp de sapte ore din cauza unui tren de marfa care a deraiat, a anuntat CFR Infrastructura. Circulatia…

- Actiunea de audit s-a desfasurat in perioada 2 septembrie 2019 – 18 decembrie 2020 la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR Marfa” S.A. la Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” S.A si la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si a vizat perioada ianuarie 2014 – 30 iunie 2020.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele PSD, critica politica economica a Guvernului Cițu și spune ca datoria externa a Romaniei va crește foarte mult prin accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).„Este vorba despre ce facem cu imprumuturile. Pana in acest moment…