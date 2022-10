Sechestru pe sute de case și mașini, în urma destructurării grupărilor infracționale din România Sute de imobile și autoturisme, peste 70.000.000 de lei, 2.000.000 de euro, 140.000 de dolari si 5 kilograme de aur au fost puse sub sechestru, in acest an, in urma actiunilor desfasurate pentru destructurarea gruparilor infractionale. ”In primele 9 luni ale anului 2022, la nivelul structurilor de combatere a criminalitatii organizate, au fost inregistrate 9.722 […] The post Sechestru pe sute de case și mașini, in urma destructurarii gruparilor infracționale din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

