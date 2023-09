Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre medicii de la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, acuzati ca primeau mita de la pacienti, vor fi dusi la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, potrivit agerpres.ro. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de Cristian Paleru si Cornel Petreanu,…

- Doi dintre medicii de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", acuzati ca primeau mita de la pacienti, vor fi dusi la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Patru medici de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti au fost retinuti de procurori, sub acuzatia ca primeau bani si bunuri de la pacientii care suferisera interventii chirurgicale. Procurorii și polițiștii de la Direcția Generala Anticorupție au descoperit ca inca de anul…

- Mai multi medici de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti sunt acuzati de procurori ca primeau bani si bunuri la pacientii care suferisera interventii chirurgicale, anchetatorii descoperind ca medicii nu-si puteau justifica averile cu veniturile obtinute. Miercuri dimineata,…

- UPDATE: Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptieau facut miercurti 4 perchezitii – doua dintre acestea in cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Bucuresti – in doua dosare penale in care se fac…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiteri de la Directia Generala Anticoruptie efectueaza, miercuri, perchezitii la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta".

- Anchetatorii fac percheziții, miercuri dimineața, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala. Sunt vizați mai mulți medici din cadrul secției de chirurgie toracica. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiteri de la Directia Generala Anticoruptie efectueaza…

- Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de politisti si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc – ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in…