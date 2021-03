Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestre pe bunuri in valoare de 2,6 milioane de lei, pe parcursul saptaminii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienta ilicita care au fost indisponibilizate in cadrul unei cauze penale, pornite pe fapte de spalare…

- Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) din cadrul CNA anunta ca a aplicat sechestre pe bunuri in valoare de 2,6 milioane de lei, pe parcursul saptamanii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienta ilicita care au fost indisponibilizate in cadrul unei cauze penale, pornite pe…

- Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) din cadrul CNA anunta ca a aplicat sechestre pe bunuri in valoare de 3 milioane 482 de mii de lei, pe parcursul saptamanii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienta ilicita care au fost indisponibilizate in cadrul unei cauze penale, pornite…

- Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) din cadrul CNA anunta ca a aplicat sechestre pe bunuri in valoare de peste 3 milioane de lei, pe parcursul saptamanii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienta ilicita care au fost indisponibilizate in cadrul unei cauze penale, pornite…

- Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) a aplicat sechestre pe bunuri in valoare de peste 10 milioane de lei, pe parcursul saptaminii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienta ilicita care au fost indisponibilizate in cadrul a patru cauze penale, pornite pe fapte de delapidare,…

- Noi sechestre aplicate de Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI), pe parcursul saptamanii trecute. Este vorba despre 2 capitaluri sociale in valoare de 5,6 mii de lei, patru constructii nelocative, evaluate la pretul de aproximativ 5 milioane de lei, patru conturi bancare - 166 de mii…

- Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) din cadrul CNA anunta ca a aplicat sechestru pe bunuri in valoare de peste 18 milioane de lei, pe parcursul saptaminii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienta ilicita care au fost indisponibilizate in cadrul a cinci cauze penale, pornite…

- Bunuri in valoare de aproximativ 11 000 000 de lei sechestrate de Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) din cadrul CNA. Este vorba despre bunuri de provenienta dubioasa care au fost indisponibilizate in cadrul unei cauze penale, pornita pe spalare de bani. Astfel, in cadrul investigatiilor…