Seceta și inundațiile din ultimii doi ani ar putea scumpi pâinea Pagubele provocate culturilor de grau in doi din cei mai mari exportatori mondiali precum si ingrijorarile legate de calitatea recoltei de grau in al treilea mare exportator au dus cotatiile la grau la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, cea ce a creat noi temeri cu privire la inflatia preturilor la alimente pentru milioane de persoane vulnerabile, transmite Bloomberg. Cotatiile futures la grau la bursa de la Paris au crescut cu 9,5% saptamana aceasta, pana la cel mai ridicat nivel de dupa 2012, dupa ce Departamentul american al Agriculturii si-a redus estimarile privind productiile de grau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

