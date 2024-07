Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un an marcat de condiții meteorologice extreme și de seceta prelungita, Administrația Naționala „Apele Romane” a anunțat o scadere semnificativa a coeficientului de umplere in cele 40 de lacuri de acumulare, la 79,77%, cu perspective de a ajunge la 77% pana la sfarșitul lunii iulie. Aceasta scadere…

- Unul din efectele acestor zile caniculare, cu temperaturi de peste 40 de grade, este secarea unor zone cu apa și, in același timp, potențiala lipsa a apei potabile. Din pacate, ofocialii Apelor Romane vorbesc deja despre județul din Romania care risca sa ramana fara apa potabila din cauza caniculei,…

Autoritațile fac apel la populație sa foloseasca rațional apa, avand in vedere prognoza hidrometeorologica nefavorabila

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, declara ca previziunile pentru urmatoarea perioada nu sunt deloc imbucuratoare, avand in vedere ca ar trebui sa invațam sa irigam corect pentru a salva agricultura. Romania trece in aceasta perioada, din cauza caniculei, printr-o seceta importanta.

- Romania se confrunta cu o criza acuta a apei, zeci de localitați ramanand fara aceasta resursa vitala. Seceta prelungita a dus la scaderea semnificativa a nivelului in lacurile de acumulare, iar debitele raurilor sunt sub media multianuala.

Precizam faptul ca in intervalul orar mentionat, traficul de calatori si autoturisme se va desfasura in conditii normale.

- Folosirea apei de la robinet in alte scopuri decat consumul menajer provoaca probleme serioase pentru rețelele orașelor. Din cauza secetei, debitul se reduce iar furnizorii ar putea fi nevoiți sa introduca restricții. Seceta a distrus culturile de grau: fermierii sunt diserați! Painea s-ar putea scumpi…

Petrom este lider pe piața distribuției de produse petroliere cu amanuntul din Romania, cu o rețea de 555 de stații de distribuție, dintre care 393 Petrom și 162 OMV.