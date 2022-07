Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Consiliului Județean Gorj are venituri lunare de aproape 12.000 de lei, potrivit declarației de avere publicata luna trecuta pe siteul instituției la care inca activeaza. In varsta de 68 de ani, Ion Calinoiu este pensionar și a avut mai multe mandate de vicepreședinte și președinte…

- Fermierii anunța noi creșteri de prețuri pana la toamna, iar painea s-ar putea scumpi cu 10 procente. Seceta a distrus culturile de grau, prețul ingrașamintelor s-a triplat, iar scumpirile carburanților și a gazului se vor reflecta din plin in prețul final de la raft. Producția de grau este mai redusa…

- Painea a devenit, in Coreea de Nord, simbolul celor care au un statut privilegiat, in contextul in care, in timpul pandemiei de Covid-19, prețul fainii a explodat, potrivit Insider.„Doar cei care sunt cu adevarat bogați iși pot cumpara faina importata și pot face paine și jijim (clatite sarate)”,…

- Incepand cu data de 1 iulie, abonatii CAO vor plati 10,46 de lei/mc pentru apa si canal. Pretul la apa si canl creste de la 1 iulie. Craiovenii vor resimti aceste scumpiri incepand cu luna august. Compania de Apa Oltenia a obtinut aprobarea ANRSC pentru modificarea tarifului la apa si canal. Decizia…

- Gazele naturale, uleiul, malaiul, faina, cartofii, serviciile de apa, canal si salubritate, dar si serviciile postale s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in intervalul mai 2021 – mai 2022, preturile la gaze naturale…

- Ca urmare a secetei și nu numai, Romania ar putea trece printr-o criza la producția de cereale. Asta, inevitabil, ar putea aduce și o noua scumpire. Analiștii din piața preconizeaza scumpiri, atat la vanzarea directa a cerealelor, cat și la produsele directe, cum ar fi painea. Deja avem o majorare a…

- Este vorba de parcarea privata a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, care este administrata de firma GOTO PARKING SRL. Motivul majorarii tarifelor este legat de scumpirile din ultima vreme și de rata inflației.