Seceta SCUMPEŞTE facturile de energie ale românilor. ALARMĂ pe Dunăre! Nu doar Romania, ci toata Europa, mai ales in partea ei sudica, este puternic lovita de seceta. Fenomenul ne reamintește de schimbarile climatice. In viitor, acest tip de eveniment climatic ar putea avea un impact și mai mare, atrag atenția specialiștii citați in presa europeana. Se scumpeste factura la curent Un prim efect pe care-l […] The post Seceta SCUMPESTE facturile de energie ale romanilor. ALARMA pe Dunare! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seceta instalata in ultimele luni a distrus aproape in totalitate culturile agricole din bazinul cerealier de pe Podișul Covurlui. Este o situație fara ieșire, pentru ca nici daca ar urma o perioada ploioasa, pagubele nu vor mai putea fi diminuate. Se anunța o situație cu mult mai grava, pentru ca daca…

- Klaus Iohannis a confirmat ingrijorarile romanilor in cadrul discursului sau de la Summit-ul NATO de la Madrid. Președintele țarii a atins și subiectul crizei energetice prin care trece mare parte din Europa, inclusiv Romania, odata cu razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Iata ce se va intampla cu…

- Construcția podului peste Dunare de la Braila a intrat in linie dreapta. Ultimul tablier a fost montat marți și in acest moment exista o legatura terestra intre județele Tulcea și Braila. Pana la sfarșitul acestui an, podul va fi deschis circulației rutiere.

- In ciuda tuturor eforturilor facute pentru a majora exporturile de cereale ale Ucrainei, acestea se mențin la un nivel scazut. In primele 22 de zile ale lunii iunie, livrarile se ridicau la 1,11 milioane de tone de cereale, cu 44% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, potrivit Reuters,…

- „Metrorex ne datoreaza peste 33 de milioane euro. Aceasta suma corespunde unui an de plati restante. Intre timp, am suportat toate costurile: ne-am platit furnizorii la zi, am platit salariile angajatilor la zi. Din suma totala datorata, de peste 160 de milioane lei, echivalentul a 33 milioane euro,…

- Facturile mari la energie electrica le-au dat batai de cap romanilor inca din iarna anului trecut. Iar vara vine cu un alt fel de cost, romanii sunt nevoiți sa bage in priza aerul conidiționat, un alt mare consumator de energie electrica. In zilele urmatoare, Romania se va confrunta cu temperaturi extrem…

- Inflația continua sa creasca in Europa, potrivit celor mai noi date publicate de Eurostat. Romania a inregistrat in luna aprilie una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeana, in timp ce Marea Britanie este intr-o situație critica, cu cel mai ridicat nivel din ultimii 40 ani.

- Inflația continua sa creasca in Europa, potrivit celor mai noi date publicate de Eurostat. Romania a inregistrat in luna aprilie una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeana, in timp ce Marea Britanie este intr-o situație critica, cu cel mai ridicat nivel din ultimii 40 ani.