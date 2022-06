Stiri pe aceeasi tema

- Se anunta un an bun pentru apicultorii valceni. Productia de miere va fi mai mare fata de 2021. De vreme ce mierea din Ucraina nu va mai ajunge pe piata din Romania, apicultorii spera ca vor reusi sa vanda si o cantitate mai mare de productie autohtona.

- Turcia, care negociaza cu Rusia pentru a asigura rute sigure pentru exporturile de cereale din porturile maritime ucrainene blocate, nu este suficient de puternica pentru a actiona ca garant, a declarat miercuri directorul sindicatului comerciantilor de cereale din Ucraina, UGA, Serhii Ivascenko. El…

- 1.163.262 de tone de cereale au plecat din tara noastra, pe piete terte, in luna martie a acestui an. In martie 2021, cantitatea exportata a fost de 512.864 t. Precizam insa ca recordul din luna martie 2020 nu a fost depasit: 1.324.668 tone, informeaza lantulalimentar.ro, potrivit g4media.ro. Cantitatea…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca ar putea exista pana la 75 de milioane de tone de cereale blocate in Ucraina pana in toamna acestui an. Kievul dorește arme anti-nava care sa asigure trecerea in siguranța a exporturilor sale, a mai precizat Zelenski. Fii la curent…

- Iunie se anunța o luna de foc cu temperaturi caniculare, dar și cu ploi destul de rare, in principal in zonele din sud și sud-estul țarii, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, in perioada 30 mai – 6 iunie vom avea parte de temperaturi mai ridicate, comparativ cu valorile…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut usor in luna aprilie, dupa ce in luna martie a urcat la un maxim istoric, dar cu toate acestea securitatea alimentara mondiala continua sa fie un motiv de ingrijorare din cauza conditiilor dificile de pe piata, a anuntat vineri Organizatia…

- Romania sta bine la nivelul stocurilor interne pana la noua recolta, daca ne referim la cereale, iar sistemele de aprovizionare la nivelul Uniunii Europene functioneaza fara perturbari majore, a declarat, joi, dupa sedinta de Guvern, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu.