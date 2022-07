Stiri pe aceeasi tema

- Culturile de porumb au fost compromise de seceta, iar din pacate, nici pentru pentru floarea soarelui și soia prognozele nu se arata prea bune, mai ales ca o eventuala ploaie este așteptata abia dupa 10 august. Cel mai probabil, zona agricola a judetului Timis ar urma sa fie declarata zona calamitata,…

- Seceta severa in nordul Mexicului. Mai multe rauri si lacuri au secat, iar iahturile si barcile abandonate stau acum pe nisipul uscat. De vina sunt canicula si lipsa precipitatiilor de cateva luni. Meteorologii spun ca aceasta este cea mai secetoasa vara din ultimii 30 de ani.

- Conducerea Directiei Agricole Covasna estimeaza ca productia medie de cartofi din acest an va fi mai scazuta fata de cea multianuala, intrucat majoritatea suprafetelor insamantate sunt afectate de seceta. Directorul institutiei, Kozma Bela, a afirmat, marti, ca vara aceasta a plouat putin, temperaturile…

- Conducerea Directiei Agricole Covasna estimeaza ca productia medie de cartofi din acest an va fi mai scazuta fata de cea multianuala, intrucat majoritatea suprafetelor insamantate sunt afectate de seceta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Seceta lovește și in crescatorii de albine. Plantele de pe camp s-au uscat aproape toate și, in lipsa polenului, albinele sunt hranite de apicultori. Singura salvare este ajutorul acordat de stat, dar banii sunt foarte puțini. Apicultorii avertizeaza ca daca nu va ploua in curand mierea romaneasca va…

- In județul Arad, seceta se face simțita tot mai mult, iar pagubele cresc de la o zi la alta, existand zone in care culturile sunt distruse in mare parte, in lipsa sistemelor de irigații. La vecinii de peste granița, in schimb, culturile arata foarte bine, iar ironia sorții este ca sunt udate cu apa…

- Realizator: Ciprian Sasu – Ne asteapta o noua zi caniculara. Toata tara, cu exceptia zonelor montane, se afla si astazi sub avertizarii meteorologice de caldura si disconfort termic. Cel mai rau va fi in judetele Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramures si Bistrita-Nasaud unde este cod rosu. Acolo se…

- Anul acesta se anunța o seceta puternica care fa afecta culturile de grau și pe cele de porumb, floarea soarelui și rapița, spun agricultorii. Aceștia au dificultați, iar prognozele arata țara noastra va avea de a face cu o perioada secetoasa pe viitor. Culturile fermierilor sunt afectate serios de…