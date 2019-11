Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, dar si in alte tari din Europa Centrala si de Est, vine un nou val de caldura. Temperaturile ridicate sunt asteptate in zilele urmatoare, dupa valul de aer rece care a adus ninsori, ploi si temperaturi scazute, potrivit Mediafax care citeaza prognoza specialistilor Severe Weather Europe.…

- In Dobrogea, parca a venit primavara. Temperaturile neobișnuit de ridicate și lipsa brumei au pastrat verzi frunzele pomilor, iar unii chiar au inflorit. Pe campuri a rasarit floarea soarelui, iar culturile de rapița, orz și grau au avut un start neașteptat de bun.

- In ultimele decenii, s-a remarcat o tendința de creștere a producției globale de cereale, in special a marilor culturi. Producția mondiala de grau a crescut cu 23% in ultimii 15 ani, iar cea de porumb cu 57%. Consumul a urmat aceeași tendința, in general, insa s-a menținut sub dinamica producțiilor,…

- Duminica, vremea ramane calda si frumoasa. Dimineata avem ceata, poate si un pic de burnita prin estul tarii, dar la amiaza se insenineaza peste tot. Temperaturile ajung din nou la 28 de grade prin vestul tarii.

- Seceta din acest an ar putea duce la scumpirea painii.Agricultorii sustin ca recolta de grau a fost mai putina in acest an si de o calitate mai slaba.In plus, boabele de grau s-au stricat...

- Seceta prelungita afecteaza și sistemul termoenergetic și hidroenergetic din Gorj. Daca in privința termocentralelor se uzineaza mai puțin pentru a conserva apa in lacurile de acumulare, la termocentralele pe carbune lucrurile sunt mult mai complicate.

- Temperaturile extreme, ruperile de nori, viiturile puternice, alunecarile de teren si, in ultimii ani, tornadele sunt fenomene care se vor produce tot mai des in viitor ca urmare a schimarilor climaterice. Se...

- Seceta pedologica moderata, puternica si chiar extrema a cuprins majoritatea regiunilor agricole din tara, arata prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru...