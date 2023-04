Seceta pedologica se mentine pe suprafete extinse din Romania. Printre ele si Dobrogea Continutul de apa din sol in cultura graului de toamna se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute pe suprafete agricole extinse din Dobrogea, local in nordul, nord estul si estul Munteniei, in sudul, estul, sud estul si izolat centrul Moldovei, precum si in nord vestul Banatului, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie ANM pentru perioada 22 28 aprilie 2023.Rezerva de umiditate a solului in cultura graului de toamna, pe profilul de sol 0 100 cm ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

