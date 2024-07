Secetă pedologică puternică. Culturile de porumb neirigate au cel mai mult de suferit Seceta pedologica puternica. Culturile de porumb neirigate au cel mai mult de suferit Sudul, Estul și Sud-Estul Romaniei vor fi afectate in perioada urmatoare de seceta pedologica puternica, iar culturile de porumb neirigate vor avea cel mai mult de suferit, scrie tvrinfo.ro. Am vazut ce se intampla cu vreme in ultima perioada și aceasta situație va agrava condițiile de creștere ale porumbului, afectand grav producția agricola din regiunile […] Citește Seceta pedologica puternica. Culturile de porumb neirigate au cel mai mult de suferit in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

