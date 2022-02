Secetă pe suprafeţe extinse din Moldova, nordul Munteniei şi centrul Dobrogei Vești ingrijoratoare de la meteorologi pentru fermieri. Seceta pedologica moderata si puternica se semnaleaza, in perioada 5 – 11 februarie, pe suprafete extinse din Moldova, izolat nordul si nord-estul Munteniei si centrul Dobrogei, arata prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Rezerva de umiditate in cultura graului de toamna, pe adancimea de sol 0-100 cm, se va incadra in limite satisfacatoare, apropiate de optim si optime, in cea mai mare parte a regiunilor agricole.Pe fondul temperaturilor minime scazute din aer si sol, la culturile de camp se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

