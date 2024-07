Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca MADR va incerca sa intervina urgent cu un mecanism prin care sa fie amanate ratele la banci in cazul societaților din agricultura aflate in pericol de insolventa din cauza culturilor compromise de seceta, conform Agerpres.

- Ministerul Agriculturii ar urma sa investeasca in acest an 13,5 milioane de lei pentru sustinerea liceelor agricole, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, potrivit Agerpres.

- Guvernul a aprobat, vineri, prelungirea plafonarii preturilor politelor RCA, la propunerea Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru a impiedica aparitia unor dezechilibre in piata si cresterea preturilor pentru aceste polite de asigurare.

- Seceta anticipata in zona agricola din regiunea Marii Negre va diminua probabil randamentele culturilor de floarea soarelui si porumb, in timp ce precipitatiile abundente din SUA ameninta sa afecteze culturile, punand sub presiune oferta mondiala si impi

- "In doua saptamani ordonanta va fi finalizata, va fi pusa in dezbatere publica si ne dorim, asa cum ne-am dorit si la ordonanta privind plafonarea adaosului comercial la celelalte 21 de produse alimentare de baza ca romanii cu venituri mici si medii sa aiba acces la alimente de baza de calitate, romanesti,…

- Rachetele antigrindina nu polueaza și nu creeaza seceta, dau asigurari specialiștii. In țara sunt 99 de puncte de lansare care protejeaza culturile și bunurile oamenilor in fața fenomenelor extreme, pe o suprafața de 2,6 milioane de hectare, cea mai mare din sud-estul Europei. Precizarile au fost facute…

- In contextul inghețurilor anunțate, Ministerul Agriculturii și Industriei Aimentare vine cu mai multe recomandari despre cum pot fi salvate culturile agricole. Potrivit specialiștilor, inghețurile dauneaza pomilor in plina floare, distrugand uneori aproape intreaga recolta. Cei mai expuși pericolului…