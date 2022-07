Seceta extrema instalata in ultimii ani, continuata cu lipsa precipitațiilor din acest an, in care ploile au adus in zona Galațiului numai 90 de litri/mp din nivelul normal al precipitațiilor, de 420 de litri/mp, afecteaza culturile inființate pe aproximativ 350 de hectare din Bazinul cerealier de pe Podișul Covurluiului. Seceta a afectat mai mult culturile inființate in primavara, in special pe cele de porumb și floarea-soarelui. Deficitul de apa din sol și menținerea temperaturilor caniculare, va afecta și mai mult situația acestor culturi, dar poate pune probleme serioase și in pregatirea inființarii…