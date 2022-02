Stiri pe aceeasi tema

- Satul Aceredo, din regiunea Galitia din nord-vestul a Spaniei, a reaparut, localitatea fantoma aflandu-se in bazinul unui lac de acumulare, informeaza Mediafax. Oamenii au fost evacuati de aici in 1992 pentru a face loc constructiei unui baraj hidroenergetic. Satul Aceredo din regiunea Galitia…

- Presedintele american Joe Biden a semnat vineri un decret privind confiscarea sumei de sapte miliarde de dolari din rezervele Bancii centrale afgane depunse in Statele Unite, din care rezerva jumatate jumatate victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001 si jumatate ajutarii umanitare a Afganistanului,…

- Spania pare sa fi depașit varful ultimului val de coronavirus, alimentat de Omicron, a declarat ministrul sanatații. Curba infecțiilor este in scadere, a declarat ministrul sanatații, Carolina Darias. Rata de incidența pe șapte zile a atins un maxim la inceputul saptamanii trecute și a scazut…

- Exportul de arme al Romaniei a scazut la jumatate, in ultimii doi ani. Raport la nivel european Exportul de arme al Romaniei a scazut la jumatate, in ultimii doi ani. Raport la nivel european In anul 2020, exporturile de arme ale Romaniei au scazut de la 195 de milioane de euro, in anul 2018, la 116…

- Exporturile de arme ale Romaniei au scazut de la 195 de milioane de euro in 2018 la 116 milioane de euro in 2020, arata datele publicate de European Network Against Arms Trade (ENAAT), anunța Mediafax. In 2019 exporturile de armament au fost de 144 milioane euro.Principalul client pentru…

- Climatologii au descoperit ca rata de topire a ghetarilor din Himalaya a crescut de aproximativ zece ori in ultimele decenii. In comparatie cu Mica Era Glaciara, care a durat in aceasta zona de la 1300 la 1600, aria acoperita de gheata a scazut cu 40%, arata un studiu publicat de revista Scientific…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii noiembrie, la 39,283 miliarde de euro, in scadere cu 1,4% fata de nivelul de 39,843 miliarde de euro inregistrat la 31 octombrie 2021, a anuntat ieri banca centrala, potrivit Agerpres. In cursul lunii au avut loc intrari de…