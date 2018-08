Fermierul francez Jean-Guillaume Hannequin se intreaba cum anume isi va hrani animalele la iarna, la fel ca si alti numerosi crescatori de animale din Suedia, Germania sau Marea Britanie, in conditiile in care incepand de la mijlocul lunii iulie, 'vacile noastre se hranesc cu fanul recoltat in iunie si nu mai avem iarba', transmite AFP.

Daca tarile din bazinul Mediteranei si-au adoptat de mult timp practicile agricole la lipsa apei, seceta din acest an a facut ravagii in tarile producatoare de lapte din nordul Europei. In Suedia, unde incendiile de padure au distrus milioane de hectare…