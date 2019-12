Stiri pe aceeasi tema

- Politia australiana face investigatii in urma furturilor a zeci de mii de litri de apa potabila semnalate in regiunile cel mai grav afectate de seceta si de incendiile de vegetatie din statul New South Wales. Incepand din luna noiembrie, devastatoarele incendii s-au soldat cu moartea a cel putin…

- Locuitorii din Sydney se vor confrunta cu cele mai dure restrictii la utilizarea apei din ultimul deceniu, in conditiile in care coasta de est a Australiei inregistreaza cea mai grava seceta din istorie, transmite DPA. Potrivit acestor restrictii, rezidentii din Sydney nu vor mai avea voie…

- Biroul de Meteorologie din Australia a anuntat ca in anumite zone din statul New South Wales precipitatiile au fost de aproape 100 mm in cursul zilei de duminica. Ploile au fost intampinate cu mare bucurie in orase precum Bourke, aflat la 800 de kilometri nord-vest de Sydney, unde oamenii au inceput…

- Patru barbati au fost arestati la Sydney dupa ce politia australiana a confiscat 400 de kilograme de metamfetamina ascunsa in sute de sticle de sos chilli sriracha, relateaza joi dpa potrivit Agerpres. Drogurile, cunoscute in mod obisnuit ca ''gheata'' sau ''meth'', valoreaza mai mult de 300 milioane…

- Parca a intrat in pamant. Un tanar de 22 de ani, din localitatea buzoiana Largu, a disparut de la stana la care lucra, iar rudele sale nu știu nimic de el de pe data de 8 septembrie. Cei care il vad sau care au informații despre locul in care s-ar afla tanarul sunt rugați sa coopereze cu familia sau…

- Poliția animalelor din Australia desfașoara o acțiune de cautare a unui boa constrictor într-o suburbie din Sydney dupa ce luni a fost descoperita o uriașa piele ce abia ar ar fi fost napârlita de șarpe, scrie Guardian. Pielea a fost gasita pe un șantier, iar guvernul statului New…

- Furt calificat pe Calea 6 Vanatori, acolo unde isi are sediul societatea Lazar & Sohne, aflata in insolventa. Poate ca acest furt nu ar fi atras atat de mult atentia, daca administratorul ei, Viorel Lazar, nu ar fi fost judecat pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala. Judecatorii Curtii…

- Acuzatul, pe nume Mahmoud Khayat, a planificat impreuna cu fratele sau Khaled Khayat doua atacuri teroriste, o bomba si un atac cu gaz in avionul Etihad Airways, in iulie 2017, a stabilit instanta. Kahled Khayat a fost gasit vinovat pentru aceste acte de Curtea suprema din New South Wales…