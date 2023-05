Stiri pe aceeasi tema

- Abia a inceput primavara, dar Europa este deja in criza de apa. Probleme sunt și la noi in țara. Fermierii romani se tem ca, din lipsa ploilor, culturile vor fi puține, așa ca vom ajunge sa importam tot mai multe alimente din afara.

- „Am avut mai multe intalniri si consultari cu fermierii, impreuna cu domnul ministru Daea am convenit ca una dintre masuri sa fie continuarea Programului pentru scoli al Uniunii Europene in perioada 2023-2029. Astfel, astazi, printr-o ordonanta de urgenta, vom asigura continuarea acestui program si…

- Un barbat a murit dupa ce masina in care se afla si care era condusa de un politist aflat in timpul liber si in stare de ebrietate, s-a ciocnit sambata dimineata cu un TIR stationat. Accidentul s-a produs pe DN10, in localitatea Nehoiasu, judetul Buzau, conform news.ro.Conform IPJ Buzau, un autoturism…

- USR nu este de acord cu procedura de urgența pentru adoptarea noului Cod al urbanismului, cea mai importanta lege in domeniul construcțiilor din ultimii 20 de ani. Dincolo de faptul ca legea are 500 de pagini, conținutul tehnic, de specialitate, necesita o dezbatere atenta, care sa implice și specialiștii…

- Fermierii din Buzau privesc cu un interes tot mai mare cultura de sorg, care incepe sa inlocuiasca porumbul, in condițiile in care este mai rezistenta la seceta, iar prețul este chiar mai bun. Sorgul este o specie populara in Africa, rezistenta la seceta, cereala cu valori nutritionale ridicate.Fermierii…

- O intamplare produsa in centrul orașului Nehoiu, județul Buzau, putea avea un deznadamant tragic, asemenea cazului din București in care o femeie de 43 de ani a murit sfașiata de maidanezi. O femeie a fost filmata, joi dupa-amiaza, in timp ce se lupta cu un caine agresiv. Victima ține la distanța…

- Seceta din anul 2022 a afectat puternic multe județe din Romania, printre care și Buzaul. Fermierii romani au la dispoziție 1,5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigații in perioada 2023-2027. Cu toate acestea, specialiștii sunt de parere ca Romania nu poate iriga mai mult de…

- Din acest an, fermierii romani sunt obligați sa cultive plante cu un conținut ridicat de proteine vegetale, așa numitele „plante proteice", pe cel puțin o zecime din terenurile agricole pe care le dețin. Agricultorii vor primi și bani de la Uniunea Europeana, daca fasolea, mazarea, lintea sau soia,…