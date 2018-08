Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de pesta pocina din ultima perioada afecteaza afacerile fermierilor, care sunt nevoiți sa sacrifice mii de animale. Peste 3.000 de porci au fost sacrificați in județul Braila din cauza virusului, iar autoritațile au anunțat ca eutanasierea animalelor va continua zilele urmatoare, scrie Mediafax.Fermierii…

- Din cauza secetei din estul Australiei, agricultorii au majorat de 3 ori pretul la fan, iar fermierii sunt nevoiti sa caute alternative pentru a hrani animalele. Seceta este din ce in ce mai accentuata, iar rezervele de fan se reduc zilnic.

- Multi fermieri din Germania se lupta sa supravietuiasca, dupa ce canicula si, implicit, seceta au lovit partea de nord a continentului si au afectat culturile agricole, in timp ce in Franta culturile de grau au fost afectate de prea multe ploi, astfel incat recolta de cereale din acest an a blocului…

- InnoEnergy, cel mai mare generator de inovație din Europa privind energia durabila, va gazdui cea de-a șasea ediție a "Business Booster" (TBB), catalizatorul Europei pentru inovațiile din domeniul energiei curate. Evenimentul din acest an, care are loc la Copenhaga, Danemarca, pe 17-18 octombrie, se…

- Fermierii confirma estimarile oficiale ale experților Comisiei Europene care vorbesc despre un an agricol mai slab decat cel anterior. “Randamentele vor fi mai mici decat anul trecut la toate culturile. Dupa excesul de umiditate din primavara, a venit seceta pentru ca acum o saptamana sa se dezlanțuie…

- Telefonul mobil, principala cauza de gelozie pentru aproape jumatate dintre romani, potrivit unui studiu realizat de catre E.ON și Kantar EMNID in zece tari europene. Mai exact, 45% dintre romani sunt mai gelosi pe faptul ca jumatatea lor sta cu nasul in telefon si doar 18% pe timpul pe care si-l petrece…

- Mai multe culturi agricole sunt in pericol din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioada si a lipsei precipitatiilor. Fermierii sunt ingrijorati ca ar putea inregistra pierderi considerabile, daca in urmatoarele doua saptamani nu va ploua.