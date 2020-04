Stiri pe aceeasi tema

- "Din pacate, peste consecințele pandemiei se suprapune și o seceta extrema și puternica in Dobrogea și Moldova. Foarte multe dintre culturile insamanțate in toamna – trei milioane de hectare de grau, orz, orzoaica, rapița, sunt compromise in diferite grade", a declarat Adrian Oros, ministrul Agriculturii,…

- Romania si multe tari ale lumii se confrunta deja cu seceta, in conditiile in care in multe alte sectoare ale economiei productia este complet sau partial oprita, toate acestea urmand sa aiba efecte asupra sectorului alimentar. In acest context, pe 9 aprilie, in Ordonanta Militara numarul…

- Agricultorii se confrunta cu probleme uriase in aceasta perioada. Pe de-o parte, din cauza pandemiei de coronavirus, care ii impiedica pe multi sa vanda ceea ce au produs. Pe de alta parte, seceta crunta le pune in pericol culturile. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat la Digi24 ca trei…

- Statul american Missouri a depus plangere marti impotriva Chinei, acuzand Beijingul ca a cauzat pagube economice și umane “ireparabile” in lume, din cauza ca ar fi disimulat gravitatea pandemiei, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunta ca in mare parte a tarii s-a instalat o seceta extrema, cele mai afectate fiind Dobrogea si Moldova. El spune ca fermierii vor fi despagubiti si ca acum se vor face evaluari.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat miercuri, in ședința de Guvern, ca Romania se confrunta din pacate cu „seceta pedologica puternica si extrema”, cele mai afectate regiuni fiind Moldova și Dobrogea. Adrian Oros a adaugat ca incepand de maine reprezentanți ai comitetelor județene pentru…

- Specialistii in agricultura si fermierii spun, de asemenea, ca restul culturilor nu se pot semana din cauza lipsei de apa. In foarte multe zone, in ultimele sase luni a plouat la fel de putin ca-n zonele desertice. Ministrul Agriculturii promite sprijin.

- Lipsa precipitațiilor din ultimele luni a dus la instalarea secetei pedologice severe in multe zone din țara, o parte din culturile de toamna fiind compromise, dar și culturile de primavara exista riscul sa fie afectate. „In aceste condiții, se impune inceperea imediata a lucrarilor de primavara,…