- FC Universitatea Cluj isi intareste compartimentul ofensiv cu un jucator care a strans 100 de meciuri in prima liga. Extrema stanga Ely Fernandes (31 de ani) a fost transferat definitiv de ”U”, dupa ce in prima parte a sezonului a evoluat pentru Farul Constanta, anunța news.ro. Nascut in capitala…

- Premierul socialist Antonio Costa a castigat alegerile legislative de duminica, asigurandu-si o majoritate absoluta neasteptata, relateaza AFP. In sondajele de dinaintea scrutinului parlamentar anticipat, socialistii erau la egalitate cu opozitia de centru-dreapta. Partidul premierului Costa a reusit…

- Ploi insemnate cantitativ au cazut, la sfarșitul acestei saptamani, in cea mai mare parte a bazinul hidrografic Argeș-Vedea, ajungand sa totalizeze, in unele zone, 70 de litri pe metrul patrat. Cel mai mult a plouat in nordul județului Argeș unde, in intervalul 11 -13 decembrie, au fost inregistrate…

- O eruptie a vulcanului Semeru, din sud-estul insulei Java, a acoperit sambata cu cenusa mai multe localitati din apropierea acestuia, fara ca deocamdata echipele de interventie sa fi informat despre posibile victime, relateaza EFE. Numerosi locuitori din Lumajang au fugit din zona in timp…

- Șeful Inspecției judiciare din Romania, Lucian Netejoru, face parte din echipa Rețelei Europene a Inspectorilor Judiciari (RESIJ), care participa in aceste zile la pregatirea inspectorilor din Albania, se arata intr-un comunicat al Consiliului Europei. O delegație a Rețelei Europene a Inspectorilor…

- ​Comisia de Apel a UEFA a anuntat, miercuri, deciziile în cazul federatiei din Ungaria, sanctiuni venite ca urmare a comportamentului discriminatoriu al suporterilor la trei meciuri din cadrul Campionatului European 2020.Apelul federatiei ungare a fost acceptat partial, astfel ca nationala…

- Marcile din industria modei iși regandesc modelele de afaceri. Asia, cel mai important centru de producție pana acum, iși pierde din atractivitate din cauza problemelor de pe lanțul de aprovizionare, iar producatorii se indreapta spre țarile din Balcani și America Latina, informeaza Digi24. Principalele…

- Compania distribuitoare de apa din California de Sud, Metropolitan Water District (MWD), a anuntat marti o situatie de urgenta pentru fenomenul de seceta la nivel local in contextul in care regiunea si cea mai mare parte a statului California se confrunta cu seceta extrema sau exceptionala, informeaza…