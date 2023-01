Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare și o avertizare cod galben privitoare la precipitații, intensificari ale vantului și viscol in zona montana inalta. Informarea va intra in vigoare luni, la ora 17 și va fi valabila pana joi, la ora 20.00. Specialiștii spun ca vor fi precipitații…

- Seceta pedologica se va mentine in urmatoarea saptamana in cea mai mare parte a Dobrogei, dar si in zone din Moldova si Muntenia, unde se vor inregistra deficite de apa in sol, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie ANM pentru perioada 4 10 ianuarie 2023, conform…

- Directorul ANM, Elena Mateescu: Consecințe dramatice ale vremii pentru noul an agricol. Este prezenta deja seceta extrema Vremea se incalzește din nou la valori peste media perioadei și inceputul lunii decembrie va fi mai cald decat de obicei. Este estimarea Elenei Mateescu, directorul executiv al…

- Ceața este prezenta in peisaj, marți dimineața, in mai multe zone din țara. Negura este asociata, in unele cazuri, cu un alt fenomen meteo – burnița, ce poate favoriza apariția ghețușului. Meteorologii au emis atenționari nowcasting COD GALBEN. Mai exact, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- 26 de ocoale silvice din vestul țarii au fost verificate de Garda Forestiera Timișoara, in luna octombrie. Au fost plantați puieți forestieri pe suprafețe de peste 400 ha. Seceta din vara a uscat plantațiile peste procentul fiziologic normal. S-au efectuat și acțiuni de control privind respectarea regimului…

- Continutul de umiditate din sol se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute, seceta pedologica fiind moderata, puternica si extrema, in cea mai mare parte a Dobrogei, Munteniei, local in sudul si estul Moldovei, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa valabile in urmatoarele ore in zone si localitati din 13 judete, informeaza Agerpres.ro. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Botosani, Iasi si Vaslui dar…

- Este ceața miercuri la pranz pe un tronson al autostrazii Deva-Nadlac, unde vizibilitatea este scazuta. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, este ceața densa pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, intre km 425 (localitatea Margina) pana la km 584 (localitatea Nadlac).…