Seceta este nimic pe lângă ciori. Ce se întâmplă pe câmpurile din Brăila și Buzău Seceta a produse pagube importante in Braila, chiar daca aici se afla cele mai mari suprafețe de teren agricol irigate din Romania, dar chiar și așa nu exista termen de comparație cu ceea ce se intampla cand sute de mii de ciori ataca o cultura agricola. Din pacate, astfel de probleme nu sunt doar aici, ci și in Buzau, unde legumele sunt ținta. Așa ceva se intamla in zona Insurațeiului, unde unui fermier i-au distrus deja 50% din cultura de floarea soarelui in care a investit foarte mulți bani, inclusiv pentru irigarea culturii. ”Ne-am straduit sa udam, sa fim siguri de o recolta buna, iar acum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

