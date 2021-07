Seceta, dușmanul agricultorilor din vestul țării Culturile de porumb și soia din Banat sunt afectate de seceta. Pe camp se vede clar diferența dintre o cultura irigata și una lasata la voia naturii. Așa ca, fermierii stiu ca viitorul este al agriculturii cu imbunatațiri. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

