- Nivelul scazut de precipitații inregistrat in ultimii ani, pe fondul secetei prelungite cu care ne confruntam, debitul de apa din puțuri, drenuri și diverse acumulari din aria de operare, inregistreaza limite deosebit de scazute. In aceste condiții, consumurile de apa cresc simțitor depașind capacitatea…

- Seceta face ravagii in țara noastraIn localitatea Șoparlița din județul Olt, apa a devenit o resursa prețioasa, iar oamenii sunt nevoiți sa iși faca rezerve pentru a acoperi necesitațile de baza. Gospodariile din Parșcoveni, tot in județul Olt, se confrunta cu restricții de apa impuse de administrația…

Șoferul unui camion a remis 200 de euro, cu titlul de mita, unui polițist de frontiera de la Nadlac I, pentru ca acesta sa inchida...

- In aceasta luna, 4 noi locații se deschid in București, Iași și Suceava. Brandul Dulcinella, venit din Republica Moldova și prezent in Romania din anul 2019, anunța extinderea rețelei de cofetarii in București, Iași și Suceava. Cofetariile s-au deschis in locații centrale, tip mall, au creat 16 noi…

- Anumite zone din Romania sunt afectate de seceta, dar 2024 va fi „un an agricol foarte bun”, considera Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu.... The post Anumite zone din Romania sunt afectate de seceta, dar 2024 va fi „un an agricol foarte bun”, spune ministrul Agriculturii appeared…

- Fostul premier Victor Ponta a fost prezent duminica seara in studioul Romania TV, unde a analizat cele mai fierbinți subiecte din societatea romaneasca, cel mai important fiind starea de sanatate a marelui actor Florin Piersic. Victor Ponta crede ca ceea ce i s-a intamplat maestrului Florin Piersic,…

Filiala din Arad a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania prezinta expoziția de pictura a artistului Mihai Bagu, „Fusion", care va fi vernisata la Galeria Alfa...

- Mai mulți fermieri au protestat, astazi, in fața punctului de lansare antigrindina din comuna Deleni, județul Iași. Aceștia solicita elaborarea unor proceduri de lansare a rachetelor antigrindina, astfel incat sa nu fie afectate de seceta culturile din zona. In acest moment, in Romania nu exista o procedura…