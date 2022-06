Stiri pe aceeasi tema

- Europa pregatește achiziția de vaccin impotriva variolei, dupa ce mai multe state de pe continent au anunțat cazuri de variola maimuței. In Romania, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca vor fi cumparate cateva sute de doze pentru a avea un stoc de siguranța. "Trebuie sa existe o supraveghere…

- Inflația continua sa creasca in Europa, potrivit celor mai noi date publicate de Eurostat. Romania a inregistrat in luna aprilie una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeana, in timp ce Marea Britanie este intr-o situație critica, cu cel mai ridicat nivel din ultimii 40 ani.

- Din cercetarile efectuate pana in prezent a reieșit ca, pe fondul consumului de alcool, un tanar, de 20 de ani, din județul Iași, ar fi exercitat acte de violența asupra concubinei sale și a fiicei acestora, in varsta de un an, in timp ce se aflau in incinta locuinței. De asemenea, cel in cauza i-ar…

- Nu lasam pe nimeni in spate! Europa se confrunta cu crize multiple. Impreuna, putem sa depașim aceasta perioada dificila. „Alocam un miliard de euro, 50% fonduri europene, 50% fonduri de la bugetul de stat, care va consta in vouchere pentru alimente de baza, in valoare de 50 de euro la fiecare doua…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat, luni, ca este „exclus” ca taxele si impozitele sa fie majorate in acest an. „Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an. (…) Nu se pune in momentul acesta o astfel de discutie. Suntem totusi intr-o situatie complicata. De ce vreti sa anticipam discutii…

- Politia spaniola a confiscat una dintre cele mai mari cantitati de animale impaiate gasita in Europa, dupa descoperirea, in cadrul unei anchete privind un posibil caz de contrabanda, a unui depozit urias din Valencia care continea astfel de specimene, inclusiv rinoceri, ursi polari si elefanti, informeaza…

- Un nou val de aer rece amenința Romania. Temperaturile vor scadea brusc cu peste 10 grade Celsius de la o zi la alta Primavara a venit, insa temperaturile reci nu vor sa dispara in totalitate. Meteorologii avertizeaza ca un val de aer polar va cuprinde Europa. Aceștia au emis mai multe alerte meteo…

- Circa 143 de tarantule cu destinatia Mexic au fost confiscate joi de autoritatile columbiene in cadrul unei operatiuni de combatere a traficului de animale pe aeroportul din Bogota, a anuntat Ministerul Mediului din Columbia, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Tarantulele, dintre care 12 au fost gasite…