Seceta din Spania a dus preţul uleiului de măsline la un nivel record Preturile uleiului de masline au atins niveluri record la nivel mondial, din cauza unei secete prelungite in cel mai mare producator, Spania, iar preturile sunt asteptate sa ramana ridicate pentru ceva timp, transmite CNBC. Cand renumitul bucatar spaniol-american Jose Andres a scris pe Twitter ca ouale ar trebui sa fie prajite in ulei de masline pana la un deget, un utilizator a comentat: "Uleiul de masline poate fi scump la un deget. Care este o alternativa pentru cei dintre noi cu buget redus?" Uleiul de masline Aldi era de 99p. Acum este 1,29 GBP. Plus multe dintre gamele de baza au disparut.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

