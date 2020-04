Stiri pe aceeasi tema

- Efectele pandemiei de COVID-19 asupra economiei romanesti vor fi dublate si de seceta, agricoltorii estimand ca in acest an vor avea pierderi de peste 50%, insa ministrul Agriculturii da asigurari ca cei afectati vor primi despagubiri. "Peste aceasta criza determinata de pandemie se suprapune…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca PNL ”isi bate joc de romani” si blocheaza la Curtea Constitutionala, din nou, amanarea ratelor la banci si ajutorul pentru producatorii agricoli afectati de seceta. „PNL isi bate joc de romani! Si blocheaza la CCR, din nou, amanarea…

- Toate judetele din Moldova si din sudul tarii sunt afectate de seceta si toate culturile semanate in toamna pe 2,9 milioane de hectare, dar gradul de afectare este diferit si pe zone si pe culturi, a anuntat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. ‘Toate judetele din Moldova…

- Romania si multe tari ale lumii se confrunta deja cu seceta, in conditiile in care in multe alte sectoare ale economiei productia este complet sau partial oprita, toate acestea urmand sa aiba efecte asupra sectorului alimentar. In acest context, pe 9 aprilie, in Ordonanta Militara numarul…

- Agricultorii se confrunta cu probleme uriase in aceasta perioada. Pe de-o parte, din cauza pandemiei de coronavirus, care ii impiedica pe multi sa vanda ceea ce au produs. Pe de alta parte, seceta crunta le pune in pericol culturile. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat la Digi24 ca trei…

- Seceta prelungita din judetul Vaslui risca sa compromita in totalitate culturile agricole. Prefectura a mobilizat comitetele locale pentru situatii de urgenta si le recomanda producatorilor care au probleme sa apeleze la autoritati pentru a constata gradul de afectare al culturilor si stabilirea despagubirilor.…

- Lipsa ploilor din toamna si a zapezilor din iarna vor crea mari probleme in pomicultura. Agricultorii de pe Valea Dambovitei stau cu frica in san si spun ca plantatiile, care au inmugurit, ar putea afectate de frigul din ultima perioada.