- Comertul mondial cu grau este modificat de impactul fenomenelor meteo extreme asupra recoltelor din Uniunea Europeana, in timp ce in alte parti ale lumii culturile de grau trec printr-o perioada favorabila, transmite Bloomberg. Dupa ce a cedat Rusiei titlul de cel mai mare exportator mondial de grau,…

- Mai multe țari din Uniunea Europeana au tranmis o nota de protest Statelor Unite fata de presiunile exercitate asupra proiectului Nord Stream 2, in timp ce autoritațile de la Washington susțin ca nu accepta dominatia energetica a Rusiei. 24 dintre cele 27 de tari din cadrul Uniunii Europene au denunțat…

- Un nou raport al Senatului SUA arata cum doi miliardari ruși au subminat sancțiunile americane impotriva Rusiei, prin intermediul dealerilor de arta. Subcomisia permanenta pentru investigații susține ca frații Arkadi și Boris Rotenberg au cheltuit 18,4 milioane de dolari in fonduri americane pentru…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agro-alimentare a scazut cu 9% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2019, de la 482 de milioane de euro pana la 440 de milioane. Pe relatia cu Uniunea Europeana, Romania a consemnat un deficit de aproape un miliard de euro, insa…

- Sefii de stat si de guverne din UE urmeaza sa dea unda verde, vineri, prelungirii - pana in ianuarie 2021 - a sanctiunilor economice impuse Rusiei dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea, in 2014, declara joi surse diplomatice si oficiali europeni pentru Reuters.

- In fața cererilor fermierilor de a li se spune cand ar putea primi despagubiri pentru culturile distruse de seceta, ministrul Oros le transmite, intr-un interviu acordat Libertatea, ca evaluarea pagubelor va fi gata la jumatatea acestei luni. Abia dupa se vor identifica și banii pentru pagube. In plus,…

- Europa se confrunta cu un surplus atat de mare de gaze naturale, ca urmare a scaderii cererii din cauza pandemiei de coronavirus, incat preturile nu se misca nici macar cand cel mai mare furnizor al Europei isi reduce livrarile in regiune, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Saptamana trecuta,…