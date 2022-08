Regiunile mediteraneene raman expuse riscului unei secete anormale pana in luna noiembrie, in timp ce in cea mai mare parte a UE se așteapta condiții meteorologice „apropiate de normal”, dupa o vara care a afectat recoltele agricole, potrivit Comisiei Europene. Aproape jumatate din teritoriul UE (47%) a ramas in primele zece zile ale lunii august […] The post Seceta cumplita va lovi Europa luni de zile. Romania și Republica Moldova, pe „lista roșie” first appeared on Ziarul National .