- Bucurestiul si Ilfovul se afla pe primele locuri in topul celor mai mari indemnizatii pentru cresterea copilului. Situatia este logica, deoarece in Capitala si in regiunea din apropiere se inregistreaza si cele mai mari venituri salariale. Astfel, in Bucuresti se inregistreaza cea mai mare valoare medie…

- Cu fiecare zi care trece fara ploi, situatia din agricultura vasluiana se agraveaza. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agricultura a judetului Vaslui, a spus ca sunt tot mai multi femieri care semnaleaza consecintele negative ale lipsei de apa din sol. Sunt fermieri care au semanat floarea-soarelor…

- Un pic suprinzator, tonul documentelor FMI și ale Bancii Mondiale este mai pesimist decat ne-am putea aștepta in actuala conjunctura, in care toate economiile importante se afla in expansiune. In sensul ca dincolo de creșterea economica, “Raportul asupra stabilitații financiare in lume” publicat de…

- Creșterea economica in Romania este pusa la indoiala pe termen scurt din cauza mai multor factori, printre care și creșterea costului forței de munca care afecteaza exporturile. « De maniera generala, incertitudinea privind acțiunile guvernului roman afecteaza creșterea economica", spune Comisia Europeana…

- Comisia Europeana (CE) a publicat joi varianta de primavara a prognozelor macroeconomice, document din care reiese mentinerea estimarii de crestere a PIB la 4,5% in Romania, dar si un avertisment ca deficitul bugetar ar putea creste semnificativ din cauza majorarilor salariale in sectorul public.…

- Comisia pentru mediu, sanatate publica și siguranța alimentara din Parlamentul European a propus ca schema de plata pentru tinerii fermieri sa fie acordata timp de 7 ani și nu doar 5 ani, cum este in prezent. Propunerea Comisiei vine odata cu avizul favorabil dat unui document supus aprobarii Comisiei…

- Dupa trei ani de declin consecutiv, remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu 20,9% anul trecut, cele mai mari transferuri de bani in regiune fiind catre Rusia (opt miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde de dolari) si Romania (4,9 miliarde de dolari), potrivit unui raport…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a publicat miercuri un raport despre Romania in care isi exprima "profunda ingrijorare" fata de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justitie adoptate de Parlamentul de la...