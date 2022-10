Suprafata totala afectata de seceta este de 954.123 de hectare, in 37 de judete si Bucuresti, conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii. Potrivit sursei citate, principalele culturi de toamna afectate, acestea sunt: grau, triticale – 189.062 ha, orz, orzoaica, ovaz, secara – 30.567 ha si rapita – 26.805 ha. Principalele culturi de primavara afectate sunt: […] The post Seceta a facut ravagii in Romania. Suprafața agricola afectata depașește 950.000 de hectare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .