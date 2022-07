Stiri pe aceeasi tema

- In plina perioada de seceta, județul Buzau este imparțit in doua. In timp ce in est culturile sunt calamitate, iar fermierii iși numara pierderile, in jumatatea de vest se anunța recolte bogate de porumb și floarea soarelui. Iar agricultorii sunt optimiști.

- Masa de aer tropical va aduce temperaturi de foc in tara noastra. Acestea vor depasi 35 de grade Celsius la umbra. Este vorba despre aceeasi masa de aer cald care afecteaza puternic vestul Europei. Astfel, temperaturile ridicate vor fi resimtite si in Romania de zilele urmatoare. De miercuri, romanii…

- “Ca urmare a vizitei de la #Buzau, ministrul agriculturii Petre Daea a gasit rapid soluții pentru #sprijinirea #fermierilor din zonele afectate de #seceta. Astfel, au fost modificate condițiile prevazute in #legislație cu privire la obligativitatea fermierilor de a menține pentru verificare culturile…

- Precipitatiile se anunta putine in continuare si vor alterna cu noi episoade de canicula. Fermierii se confrunta insa si cu scumpirea materiilor prime, care nu s-a reflectat in totalitate in pretul painii, spune presedintele ROMPAN, Aurel Popescu. Invitat la Radio Romania Actualitati, el a precizat…

- ”Asociatia Cultivatorilor de Cereale si Plante Tehnice (ACCPT) Vrancea a inaintat un memoriu catre autoritatile publice locale si centrale privind necesitatea urgenta de a declara judetul zona calamitata de seceta. Seceta a afectat drastic atat culturile de toamna cat si culturile de primavara Suprafetele…

- Sunt probleme mari pe campurile din județul Buzau. Seceta a pus stapanire pe multe zone, iar fermierii se grabesc sa puna in silozuri puțina recolta pe care a dat-o pamantul. La unele culturi nu va exista producție deloc. Porumbul și floarea soarelui sunt cele mai afectate.

- Gabriel Avramescu, deputat PNL Buzau: “Am fost alaturi de Daniel Țiclea, prefectul județului #Buzau, in Movila Banului și Ulmeni la invitația unor fermieri din zona pentru a vedea cum seceta distruge efectiv culturile de porumb, și nu numai. Singura soluție ar fi instalarea unor sisteme de irigații,…