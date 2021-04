Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a situat pe locul sase in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste productia de grau obtinuta in 2020, cu un total de 6,41 milioane de tone, recolta din 2020 fiind mai mica cu 3,88 de milioane de tone (37,7%) fata de 2019 din cauza secetei pedologice extreme, potrivit datelor provizorii…

- Productia de cartofi obtinuta anul trecut - 2,68 milioane de tone - claseaza Romania pe locul sase in Uniunea Europeana (UE), prima pozitie fiind ocupata de Germania, cu 11,55 milioane de tone, potrivit datelor provizorii anuntate de Institutul National de Statistica (INS). In topul producatorilor de…

- Autoritatea care supervizeaza pietele financiare din Uniunea Europeana (ESMA) a anuntat marti ca a amendat agentia de evaluare financiara Moody's cu 3,7 milioane de euro (4,35 milioane de dolari) pentru incalcarea reglementarilor, inclusiv omisiunea de a face publice conflictele de interese, in perioada…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca UE s-a miscat prea greu in ceea ce priveste autorizarea vaccinurilor anti-COVID-19 si a avut prea multa incredere in faptul ca isi va atinge obiectivele de productie, potrivit BBC . Programul de imunizare din Europa, lansat de presedintele…

- Romania este pe locul 18 in lume și pe locul 6 in Uniunea Europeana, la capitolul vaccinare. Au fost administrate 42,2 milioane de doze de vaccin in 51 de tari pe pe tot globul. Aproximativ 2,43 milioane de oameni sunt vaccinati intr-o zi, potrivit alephnews.ro. Dintre tarile UE, pe primul loc este…

