- Este prea cald și ploua prea puțin. Pamantul este deja prea uscat și in multe locuri culturile de cereale sunt in pericol. La 40 de kilometri de Iași, sistemele de irigații au fost pornite mai devreme cu o luna fața de anii trecuți in speranța ca vor salva recoltele.

- Un cutremur cu magnitudinea 3 a avut loc vineri dimineata in judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 3 s-a produs la ora 01.41, la o adancime de 127 de kilometri.

- Saptamana trecuta, Romania a fost zguduita de un cutremur cu magnitudinea de 4,5, la adancimea de 144,738 kilometri, in zona Vrancea. La scurt timp, un alt cutremur s-a produs și in Marea Neagra. „In acest an, cel mai puternic seism, cu magnitudinea de 4,6 pe Richter, s-a produs in data de 14…

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02550 Bucuresti cumpara proiectile si bombe, care vor ajunge in Vernesti judetul Buzau, Murfatlar judetul Constanta si Brasov. Ministerul Apararii Unitatea Militara 02550 Bucuresti scoate din conturi circa 21.687.030 de lei pentru achizitia de bombe. Potrivit anuntului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora 03:14, in judetul Buzau, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Alerta in județul Buzau. Autoritațile au luat primele masuri pentru protejarea localitaților de inundații. Hidrologii buzoieni au inceput inca de azi-noapte deversarea controlata a apei din lacul de acumulare de la Siriu.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs in judetul Vrancea, in noaptea de vineri spre sambata, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul de 3,7 grade s-a produs la ora 1:22, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor furnizate de INFP. Un…

- Circulația rutiera este oprita, joi dimineața, pe DN2 (E85), din cauza unui accident in Dumbraveni, Vrancea. Doua tir-uri și o mașina s-au ciocnit la ieșire din localitate, pe drumul spre Ramnicu Sarat. Un alt accident a avut in aceasta dimineața in județul Buzau, in care au fost implicate o mașina,…