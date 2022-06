Primul concert solo susținut de Sebi Barzeianu, chitaristul trupei Phaser, desfașurat miercuri seara la Mononom a avut parte de aplauze furtunoase și o serie de surprize muzicale. Alaturi de el s-au aflat Radu Racz (bass) și Gore Teodorescu (tobe) iar pe langa piesele sale care se vor regasi pe albumul dicografic Perceptions of Time, publicul […] Articolul Sebi Barzeianu a susținut primul sau concert solo: „De cand am inceput sa studiez chitara mai serios am fost fascinat de chitariști ca Steve Vai sau Joe Satriani“ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .