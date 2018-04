Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor Publice Sebastian Vladescu este urmarit penal de procurorii DNA, pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata. Vineri, procurorii i-au adus la cunostinta fostului ministru acuzatiile. (continua) AGERPRES/(AS - autor:…

- Procurorii DNA au anuntat, miercuri, ca fostul ministru al Finantelor Publice, Sebastian Vladescu, este urmarit penal pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata. UPDATE 16.02: Potrivit unui comunicat al DNA, In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza, exista…

- Sebastian Vladescu s-a prezentat, vineri, la sediul central DNA dupa ce, marti, presedintele Klaus Iohannis a avizat urmarirea penala a fostului ministru de Finante.DNA a solicitat anchetarea sa pentru doua infractiuni de luare de mita.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a revenit, miercuri, asupra amendamentelor adoptate saptamana trecuta, astfel ca persoanele condamnate pentru luare de mita, trafic de influenta si recidivistii nu vor putea executa pedeapsa acasa sau in zilele de sambata si duminica

- Direcția Naționala Anticorupție a descins azi la sediul FRF și a ridicat mai multe documente, printre care contractul de munca a lui Mircea Sandu. Gazeta Sporturilor a intrat in posesia "Ordonanței de ridicare de inscrisuri" in baza careia DNA a ridicat mai multe documente. ...

- La data de 6 martie a.c., ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Dambovița, cu sprijinul lucratorilor Post-ul DAMBOVIȚA: Trei persoane au fost reținute in urma perchezițiilor de la Inmatriculari, suspectate de luare de mita și trafic de influența…

- ”Pentru protocol ma, o suta cincizeci, pentru protocol!” Dialoguri inregistrate intre denunțator și inculpat intr-un dosar penal de trafic de influența. Cum se negocia șpaga pentru un examen la școala de șoferi! Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba s-au folosit in ancheta privind dovedirea…

- Darius Valcov a fost audiat, in urma cu putin timp, la Tribunalul Dolj, intr-un dosar in care este judecat pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta. Darius Valcov, numit ieri consilier al premierului Dancila, nu a ...