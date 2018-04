Sebastian Vlădescu și ȘPAGA de un milion de euro Sebastian Vladescu, fost ministru al finantelor, este suspectat de fapte de coruptie. Potrivit unui comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie , Sebastian Vladescu ar fi luat mita de doua ori in perioada in care a fost ministru de finante de la firma care executa lucrari de reabilitare pentru tronsoanele de cale ferata a liniei Bucuresti-Constanta. Per total, ar fi vorba despre 20 de milioane de euro mita pentru modernizarea acestui tronson. Spaga a fost insa impartita. Prin urmare, nu este singurul implicat. Procurorii DNA au inceput deja urmarirea penala impotriva fostului deputat Cristian… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

