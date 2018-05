Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au stabilit o cautiune de un milion de euro fata de fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata, acesta respectand ordonanta si garantand cu lingouri, bani si imobile. Potrivit unui comunicat…

- DNA a precizat, miercuri, ca fostul ministru Sebastian Vladescu este cercetat sub control judiciar dupa ce a depus, pentru a plati cautiunea de un milion de euro, trei kilograme de aur in valoare de 100.000 de euro, un milion de lei, 100.000 de euro, garantii mobiliare si imobiliare. DNA…

- Fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, urmarit penal de prourorii DNA pentru savarșirea infracțiunilor de luare de mita (doua infracțiuni) si trafic de influența in forma continuata, a platit cautiunea stabilita la 1 milion de euro. Astfel, potrivit unui comunicat al DNA, a pus la dispoziția…

- Fostul ministru de Finante Sebastian Vladescu va fi cercetat sub control judiciar pe cautiune in dosarul in care e acuzat de luare de mita si trafic de influenta, au precizat, marti, pentru AGERPRES, surse judiciare. Sursele mentionate au aratat ca, printre alte imobile, acesta a garantat cautiunea…

- Fostul ministru al Finanțelor ar putea fi nevoit sa aduca un milion de euro procurorilor DNA, care stabilesc zilele acestea cauțiunea ce va fi fixata pe numele fostului demnitar, pentru presupusa șpaga pe care acesta ar fi primit-o in decursul mai multor ani, pentru pretinse intervenții in favoarea…